Fifa Awards, Wiegman allenatrice dell'anno

L'allenatrice olandese dell'Inghilterra, Sarina Wiegman, è stata eletta The Best Fifa Women's Coach per la quinta volta, stabilendo un nuovo record. Il riconoscimento arriva dopo l'ennesimo grande successo di una carriera straordinaria. Wiegman ha infatti guidato l'Inghilterra alla vittoria della Women's Euro 2025, con le Lionesses che hanno superato le campionesse del mondo in carica della Spagna ai calci di rigore in una finale ricca di emozioni. Grazie a questo trionfo, la tecnica olandese è diventata la prima allenatrice a vincere tre titoli europei femminili. In precedenza, Wiegman aveva già ricevuto il premio di The Best Fifa Women's Coach nel 2017, 2020, 2022 e 2023.