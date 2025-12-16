Fifa Awards, Dembélé miglior calciatore dell'anno

Dopo aver conquistato il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé ha vinto anche il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell'anno confermando la stagione straordinaria giocata con la maglia del Paris Saint-Germain. Per ritirare il premio l'attaccante francese si è collegato da Doha, dove il PSG affronterà domani il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale, e ha salutato la platea. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico - ha dichiarato -. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo".