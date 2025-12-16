Logo SportMediaset

Fifa Awards, Dembélé miglior calciatore dell'anno

16 Dic 2025 - 19:00

Dopo aver conquistato il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé ha vinto anche il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell'anno confermando la stagione straordinaria giocata con la maglia del Paris Saint-Germain. Per ritirare il premio l'attaccante francese si è collegato da Doha, dove il PSG affronterà domani il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale, e ha salutato la platea. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico - ha dichiarato -. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo". 

19:16
Fifa The Best, Luis Enrique miglior allenatore
19:00
Fifa Awards, Dembélé miglior calciatore dell'anno
18:52
Fifa Awards, la rovesciata di Montiel vince il premio Puskas
18:49
Fifa Awards, medico del Regensburg vince Premio Fair Play
18:45
Fifa Awards, Wiegman allenatrice dell'anno