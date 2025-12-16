Fifa The Best, Luis Enrique miglior allenatore

Luis Enrique è stato eletto The Best Fifa Men's Coach 2025 dopo aver guidato il Paris Saint-Germain in una stagione storica. Il tecnico spagnolo ha portato il club francese alla prima vittoria in Uefa Champions League, conquistata con un 5-0 nella finale contro l'Inter. Il PSG ha dominato anche in campo nazionale, vincendo Ligue 1, Coupe de France e Trophée des Champions. "La squadra di Luis Enrique ha brillato anche a livello globale: sebbene sconfitta nella finale della prima edizione del Coppa del Mondo per Club Fifa, il Psg ha regalato prestazioni eccezionali lungo tutto il torneo, tra cui vittorie di rilievo contro Bayern Monaco e Real Madrid", si legge nella motivazione.