Gasperini: "La qualificazione Champions dipende solo da noi, sarebbe un grande traguardo"

L'allenatore giallorosso assicura che il gruppo è sempre rimasto "compatto e unito", nonostante lo scossone societario con l'addio di Ranieri ad aprile. Anche se il tecnico ammette: "Non è stato un anno facile, tutt'altro. Ho cercato di portare il mio metodo di lavoro e ho avuto la fortuna di trovare ragazzi che mi hanno ritenuto credibile. Abbiamo trovato il feeling giusto e obiettivi comuni, questo ci ha portato ai 70 punti che abbiamo fino ad ora".