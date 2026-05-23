Roma, la Champions passa da Malen: trattamento speciale per l'olandese in allenamento

Una squadra e un popolo intero aggrappati alle giocate e ai gol di Donyell Malen. L'olandese, arrivato a Roma a gennaio, sta trascinando i giallorossi in Champions League otto anni dopo l'ultima volta. Un obiettivo prefissato a inizio stagione che, nelle ultime settimane, stava per scivolare via. E invece il successo nel derby e il contestuale scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina ha riaperto le porte della coppa europea più prestigiosa.
Ora l'Europa che conta dista solo una vittoria, nella prossima partita, contro il Verona. Un appuntamento che ha monopolizzato la settimana in casa Roma tra paura di scivolare proprio sul più bello e la volontà di andarsi a prendere l'obiettivo stagionale. Per raggiungerlo in questi giorni a Trigoria nulla è stato lasciato al caso. Tanto da mettere l'uomo Champions Malen sotto una teca di vetro. Anche in allenamento infatti è riservato un trattamento speciale per l'olandese: vietate le entrate dure, perfino i contrasti devono misurati. A pochi metri dal traguardo sarebbe assurdo autosabotarsi mettendo fuori gioco il proprio trascinatore.