Roma, la Champions passa da Malen: trattamento speciale per l'olandese in allenamento

Una squadra e un popolo intero aggrappati alle giocate e ai gol di Donyell Malen. L'olandese, arrivato a Roma a gennaio, sta trascinando i giallorossi in Champions League otto anni dopo l'ultima volta. Un obiettivo prefissato a inizio stagione che, nelle ultime settimane, stava per scivolare via. E invece il successo nel derby e il contestuale scivolone della Juventus in casa contro la Fiorentina ha riaperto le porte della coppa europea più prestigiosa.