Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari

06 Feb 2026 - 11:26
© Getty Images

© Getty Images

Ancora problemi in casa Roma. Alle assenze di Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala che lavorano a parte a Trigoria, si aggiungono quelle di Hermoso per una contusione al piede, di Vaz per una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra e di Venturino per influenza.

Per il giovanissimo attaccante francese si parla di almeno due settimane di stop e sarà dunque assente alla gara di lunedì prossimo contro il Cagliari all'Olimpico. Proveranno a recuperare Hermoso e Venturino. 

