Roma, brutte notizie: lesione muscolare per Robinio Vaz. Niente Cagliari
© Getty Images
Ancora problemi in casa Roma. Alle assenze di Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala che lavorano a parte a Trigoria, si aggiungono quelle di Hermoso per una contusione al piede, di Vaz per una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra e di Venturino per influenza.
Per il giovanissimo attaccante francese si parla di almeno due settimane di stop e sarà dunque assente alla gara di lunedì prossimo contro il Cagliari all'Olimpico. Proveranno a recuperare Hermoso e Venturino.