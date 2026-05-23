Derby Torino-Juve: vietati i simboli bianconeri allo stadio

Il Torino ha stabilito il divieto di accesso con maglie, sciarpe o vessilli della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera per il derby di domani, una misura di sicurezza legata al quasi tutto esaurito da oltre 26mila presenze che vedrà anche il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di sciopero. In quei settori, si legge nella mail diretta ai tifosi granata e rivelata da Tuttosport, "sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali. Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Ti invitiamo quindi a rispettare questa regola di buonsenso per garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno".