Derby Torino-Juve: vietati i simboli bianconeri allo stadio

Misure di sicurezza straordinarie per il derby di Torino: accesso negato a chi indossa sciarpe o maglie della Juventus nei settori locali

23 Mag 2026 - 10:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Tifosi Torino © italyphotopress

Tifosi Torino © italyphotopress

Il Torino ha stabilito il divieto di accesso con maglie, sciarpe o vessilli della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera per il derby di domani, una misura di sicurezza legata al quasi tutto esaurito da oltre 26mila presenze che vedrà anche il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di sciopero. In quei settori, si legge nella mail diretta ai tifosi granata e rivelata da Tuttosport, "sono tassativamente riservati ai tifosi del Toro e ai neutrali. Per evidenti ragioni di sicurezza e per evitare tensioni, non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Ti invitiamo quindi a rispettare questa regola di buonsenso per garantire a tutti un ambiente sicuro e sereno".

Il club ha invitato ufficialmente tutto il pubblico locale a seguire un dress code rigoroso ("Si va sugli spalti in granata!") presentandosi compatto in maglia granata, programmando l'apertura dei cancelli alle ore 18:30 sia per snellire i flussi sia per accogliere il corteo dei sostenitori in arrivo dallo storico impianto del Filadelfia.

videovideo
derby
torino-juventus
divieto
colori
bianconeri

Ultimi video

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

01:41
Napoli, la volata del gol

Napoli, la volata del gol

01:09
Inter, quanti premi

Inter, quanti premi

01:37
Fabregas contro Zanetti

Fabregas contro Zanetti

01:45
Milan e Roma, attenzione

Milan e Roma, attenzione

02:01
Il derby della Mole

Il derby della Mole

01:39
Conceicao, voglia di gol

Conceicao, voglia di gol

01:35
Soulè, passo da Champions

Soulè, passo da Champions

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

03:33
Esclusiva Modric

Esclusiva Modric

01:54
Serie A, l'ultimo sprint

Serie A, l'ultimo sprint

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

02:14
DICH MANCINI EVENTO AVIS 23/5 DICH

Mancini all'evento Avis: bocca cucita su Nazionale, campionato e City

01:12
Accomando: "Mercato Milan, c'è Goretzka. E sul futuro di Leao..."

Milan, le cifre dell'affare Goretzka. Leao-Pulisic, uno andrà via: ecco chi

18:34
DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Intervista a Collina

Intervista a Collina

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Alain Taho
13:15
Inter Primavera, stangata per Taho: 8 giornate di squalifica!
12:49
Da Udine alla coppa col Lens, gioia Thauvin: "Scritto la storia del club"
12:49
Genoa, De Rossi: "A Lecce nessuna scampagnata, faremo una gara seria"
12:00
Torino: oltre un migliaio di tifosi alla rifinitura pre-derby
11:31
Commemorazione per Falcone, presente anche Miccoli dopo le scuse alla famiglia