Totti-Spalletti, incrocio al telefono: fissato incontro per la pace

CLIMA DISTESO

Clima ormai disteso tra il ct della Nazionale e l'ex capitano giallorosso

Totti-Spalletti, amici... forse























© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Pace sempre più vicina tra Luciano Spalletti e Francesco Totti. Dopo le recenti frasi concilianti dell'ex numero 10 "Vorrei abbracciare il tecnico", presto potrebbe esserci anche l'incontro vero e proprio. A far 'accordare' i due protagonisti è stato Rosario Fiorello, il quale ha chiamato l'attuale ct della Nazionale nel suo show mattutino sotto gli occhi dello stesso Totti. "Ci vedremo, ma non davanti le telecamere" le parole di quest'ultimo.

Così invece Spalletti in collegamento nel corso di Viva Rai 2: "Lo facciamo, ma sarebbe bello donare questo momento anche agli altri, alla nostra gente. Per esempio con i bambini del Bambin Gesù". Il campione giallorosso, trovatosi d'accordo, ha aggiunto: "Se non parto sicuramente". Negli scorsi giorni Totti aveva definito l'ex tecnico di Udinese ed Empoli tra le altre come uno dei migliori della sua carriera aggiungendo: "Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, c'è un profondo legame tra noi".