Totti: "All'Inter il mio gol più bello. L'uomo decisivo sarà...Cristante"

Quando Francesco Totti parla di Roma le sue considerazioni, mai banali, sono destinate a fare notizia. A maggior ragione se alla vigilia di un big match come quello in programma sabato 18 all'Olimpico tra giallorossi e l'Inter: "Sarò anche banale, ma Lautaro e Dybala sono i giocatori in grado di cambiare la partita. Ma se devo scegliere un giocatore che potrà essere decisivo ne dico un altro: Cristante". Una risposta non scontata che Totti spiega così: "Ci sarà da lottare e allora in questi casi contano i centrocampisti. De Rossi aveva ragione, ad avercene come Cristante... È calcisticamente intelligente e sempre sottovalutato, ma in campo la sua presenza si sente. Bryan ti dà sempre qualcosa in più e non tira mai indietro il piede”.