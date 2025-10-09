Dovbyk sui rigori sbagliati contro il Lille: "È stato un momento davvero spiacevole della mia carriera"

L'ucraino ha parlato dell'incredibile doppio errore dal dischetto in Europa League
La Roma è prima in campionato e reduce da una vittoria importantissima in casa della Fiorentina, ma nella mente di qualche tifoso c'è ancora l'incredibile triplo errore dal dischetto in Roma-Lille di Europa League che ha avuto come protagonisti prima Dovbyk e poi Soulé.
Proprio l'attaccante ucraino, che si è fatto neutralizzare i primi due rigori (entrambi da ripetere per avanzamento del portiere), è tornato sull'episodio tragicomico che ha segnato lo scorso giovedì di Europa League: "Mi pento di non aver tirato il terzo rigore. Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero. Questa è una cosa di cui mi dispiace tanto"
Dovbyk ha poi continuato: "Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera ed è il primo a questo livello. La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori, bensì si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita - ha detto ai media ucraini - il livello era alto e avremmo dovuto dimostrare di più".