Lautaro, continua il periodo d'oro: "Fisicamente sto molto bene"

Lautaro Martinez sempre più leader anche con la sua nazionale. Il Toro con l'Argentina ha messo a segno una doppietta nella mezz'ora che ha avuto a disposizione nell'amichevole che l'Albiceleste ha giocato, e vinto per 6-0, contro Puerto Rico: "Era una partita per chiudere, una delle ultime prima della Coppa del Mondo e della Finalissima, che non sappiamo quando si giocherà. È sempre importante affrontare questo tipo di partite con questa maglia, nel modo migliore, al massimo. Potevamo fare vari gol. Sono contento perché hanno debuttato ragazzi nuovi e questo è importante per il gruppo".
Un periodo d'oro per il capitano nerazzurro, confermato anche dai gol in nazionale dopo quelli arrivati in Serie A: “Sono felice perché è sempre importante per un attaccante segnare. La verità è che sto bene, che mi sto preparando giorno dopo giorno nel migliore dei modi. Fisicamente sto molto bene. Sono contento ora". Nonostante le cose stiano andando a gonfie vele per l'Argentina vietato distrarsi: "Non dobbiamo rilassarci e continuare a lavorare al meglio, come ripetiamo noi e Scaloni. Sicuramente questa è la parola chiave: non rilassarci e, ogni volta che dobbiamo farlo, dare il massimo e affrontare ogni partita al 100%".