Lautaro, continua il periodo d'oro: "Fisicamente sto molto bene"

Lautaro Martinez sempre più leader anche con la sua nazionale. Il Toro con l'Argentina ha messo a segno una doppietta nella mezz'ora che ha avuto a disposizione nell'amichevole che l'Albiceleste ha giocato, e vinto per 6-0, contro Puerto Rico: "Era una partita per chiudere, una delle ultime prima della Coppa del Mondo e della Finalissima, che non sappiamo quando si giocherà. È sempre importante affrontare questo tipo di partite con questa maglia, nel modo migliore, al massimo. Potevamo fare vari gol. Sono contento perché hanno debuttato ragazzi nuovi e questo è importante per il gruppo".