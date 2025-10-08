Logo SportMediaset
ROMA

Bailey è pronto e punta l’Inter: "Preparate i pop corn". Intanto la sua villa da sogno diventa virale

08 Ott 2025 - 11:39
Leon Bailey è pronto a tornare a disposizione della Roma. Dopo l’unico allenamento del 21 agosto in cui rimediò una lesione miotendinea al retto femorale che lo ha tenuto ai box quasi 2 mesi, l’ex Aston Villa mette nel mirino l’Inter e suo padre, che è anche il suo procuratore, promette: "Leon porterà la squadra a raggiungere vette che nessuno può mai immaginare. Credo in mio figlio, lo conosco bene. Guardate e preparate i pop corn".

Bailey è quindi finalmente pronto a iniziare la sua avventura a Roma e infatti nelle ultime settimane ha organizzato il trasloco da Birmingham. Settimane, perché l’esterno giallorosso viveva in una villa davvero da sogno, che grazie alle immagini postate su Instagram dalla società che si è occupata del trasloco, ha fatto velocemente il giro del mondo diventando virale.  

