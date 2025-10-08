Bailey è pronto e punta l’Inter: "Preparate i pop corn". Intanto la sua villa da sogno diventa virale

Bailey è quindi finalmente pronto a iniziare la sua avventura a Roma e infatti nelle ultime settimane ha organizzato il trasloco da Birmingham. Settimane, perché l’esterno giallorosso viveva in una villa davvero da sogno, che grazie alle immagini postate su Instagram dalla società che si è occupata del trasloco, ha fatto velocemente il giro del mondo diventando virale.