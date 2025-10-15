Calcio donne, Under 23: 24 azzurre convocate per test con Olanda e Scozia

Inizia con una doppia amichevole contro Paesi Bassi e Scozia la stagione della Nazionale Under 23 Femminile. Per gli impegni in programma giovedì 23 ottobre (ore 19) a 's-Gravenzande e lunedì 27 ottobre (ore 14.30, diretta Vivo Azzurro TV) a Coverciano, il tecnico Tatiana Zorri ha convocato 24 calciatrici, che si raduneranno entro la serata di domenica 19 al Centro Tecnico Federale: martedì 21 è prevista la partenza per l'Olanda. Del gruppo fanno parte cinque calciatrici reduci dalla semifinale nell'Europeo Under 19 in Polonia (Belli, Gallo, Pellegrino Cimò, Perselli, Sciabica): risultato, questo, che ha qualificato l'Italia alla fase finale del Mondiale in programma ilprossimo anno sempre in Polonia.