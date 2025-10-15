Calcio donne, Under 23: 24 azzurre convocate per test con Olanda e Scozia

Inizia con una doppia amichevole contro Paesi Bassi e Scozia la stagione della Nazionale Under 23 Femminile. Per gli impegni in programma giovedì 23 ottobre (ore 19) a 's-Gravenzande e lunedì 27 ottobre (ore 14.30, diretta Vivo Azzurro TV) a Coverciano, il tecnico Tatiana Zorri ha convocato 24 calciatrici, che si raduneranno entro la serata di domenica 19 al Centro Tecnico Federale: martedì 21 è prevista la partenza per l'Olanda. Del gruppo fanno parte cinque calciatrici reduci dalla semifinale nell'Europeo Under 19 in Polonia (Belli, Gallo, Pellegrino Cimò, Perselli, Sciabica): risultato, questo, che ha qualificato l'Italia alla fase finale del Mondiale in programma ilprossimo anno sempre in Polonia.
Portieri: Viola Bartalini (Ternana Women), Elena Belli (Inter), Camilla Forcinella (Genoa).
Difensori: Sara Caiazzo (Sassuolo), Azzurra Gallo (Anderlecht), Michela Giordano (Napoli Women), Marika Massimino (Ternana Women), Eleonora Pacioni (Ternana Women), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter), Carola Zannini (Cesena).
Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Erin Cesarini (Milan), Matilde Pavan (Como Women), Giada Pellegrino Cimò (Ternana Women), Manuela Perselli (Sassuolo), Manuela Sciabica (Napoli Women), Irene Santi (Inter).
Attaccanti: Nicole Arcangeli (Grasshopper), Veronica Bernardi (Como Women), Victoria Marie Della Peruta (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Lazio), Elisa Pfattner (Austria Vienna), Monica Renzotti (Milan).