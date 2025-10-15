Logo SportMediaset
Calcio

Soulè, niente Italia: "Voglio giocare con l'Argentina"

15 Ott 2025 - 23:30
Matias Soulé non vestirà la maglia azzurra. Lo ha ribadito il diretto interessato in un'intervista a Il Messaggero ridimensionando alcune dichiarazioni del suo agente. "La mia idea è sempre quella, ancora adesso: voglio giocare con l'Argentina. Capisco che non è facile perché ci sono giocatori fortissimi, ma devo continuare a fare del mio meglio per la Roma e vedremo - ha detto l'attaccante -. Il mio procuratore era arrabbiato, magari è stato un po' mal interpretato". "Mai più ricontattato dalla Figc? No, non è successo più niente", ha aggiunto. 

Lautaro, continua il periodo d'oro: "Fisicamente sto molto bene"
Calcio donne, Under 23: 24 azzurre convocate per test con Olanda e Scozia
Soulè, niente Italia: "Voglio giocare con l'Argentina"
Lazio Femminile, mistero Nicole Vernis: irreperibile da una settimana
Mondiali e l'allarme di Trump, Fifa: "Auspichiamo città sicure"