Soulè, niente Italia: "Voglio giocare con l'Argentina"

Matias Soulé non vestirà la maglia azzurra. Lo ha ribadito il diretto interessato in un'intervista a Il Messaggero ridimensionando alcune dichiarazioni del suo agente. "La mia idea è sempre quella, ancora adesso: voglio giocare con l'Argentina. Capisco che non è facile perché ci sono giocatori fortissimi, ma devo continuare a fare del mio meglio per la Roma e vedremo - ha detto l'attaccante -. Il mio procuratore era arrabbiato, magari è stato un po' mal interpretato". "Mai più ricontattato dalla Figc? No, non è successo più niente", ha aggiunto.