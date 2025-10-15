Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiali e l'allarme di Trump, Fifa: "Auspichiamo città sicure"

15 Ott 2025 - 21:23

La Fifa auspica che tutte le 16 città designate siano "pronte" a ospitare le partite della fase finale dei Mondiali 2026 di calcio, in Usa, Messico e Canada, "soddisfacendo tutti i requisiti necessari". Lo ha dichiarato un portavoce della federazione internazionale, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva ventilato l'ipotesi che alcune partite siano spostate per motivi di sicurezza da città già designate, tra cui Boston e Los Angeles

"Ci auguriamo che ognuna delle 16 città designate per il torneo sia pronta a ospitare con successo e a soddisfare tutti i requisiti necessari - ha dichiarato il portavoce della Fifa -. La sicurezza è la massima priorità in tutti gli eventi Fifa in tutto il mondo, ma è ovviamente responsabilità dei governi, che decidono cosa è nel migliore interesse per la sicurezza pubblica". Gli Stati Uniti ospiteranno la maggior parte delle partite del torneo, a 48 squadre. Undici delle 16 sedi si trovano negli Stati Uniti per il torneo che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio.

Ieri, Trump ha dichiarato che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sarebbe d'accordo a spostare partite dei Mondiali del 2026 in diverse location in caso di problemi di sicurezza nelle città Usa che le devono ospitare. Lo stesso presidente Usa, Trump aveva ventilato la possibilità di una misura del genere nell'ambito della sua azione nei confronti di diverse città a guida democratica.

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:23
Mondiali e l'allarme di Trump, Fifa: "Auspichiamo città sicure"
20:07
Maresca, l'esultanza "alla Mou" costa caro: squalifica e multa in arrivo
19:48
Il medico della Fiorentina su Kean: "Da valutare giorno per giorno"
19:02
Marocco nella storia: 16/a vittoria di fila, battuto record della Spagna
18:27
Inter, si ferma Darmian: risentimento al soleo della gamba sinistra