Mondiali e l'allarme di Trump, Fifa: "Auspichiamo città sicure"

La Fifa auspica che tutte le 16 città designate siano "pronte" a ospitare le partite della fase finale dei Mondiali 2026 di calcio, in Usa, Messico e Canada, "soddisfacendo tutti i requisiti necessari". Lo ha dichiarato un portavoce della federazione internazionale, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva ventilato l'ipotesi che alcune partite siano spostate per motivi di sicurezza da città già designate, tra cui Boston e Los Angeles.