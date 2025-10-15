Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi

Ma formazione da mandare a memoria dicevamo. E allora Sommer in porta, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu e attacco con Lautaro e uno tra Bonny e Pio Esposito in attesa del pieno recupero di Thuram. Variazioni sul tema? Il meno possibile. Akanji e Acerbi potrebbero aver bisogno di rifiatare (ma è escluso che accada contro Roma e Napoli) e lo stesso dicasi di Mkhitaryan e Dimarco con il primo che potrebbe far spazio a Sucic o Zielinski e Carlos Augusto, reduce da una gara da titolare con il Brasile e il odore di rinnovo, che dovrebbe potersi alternare con l'esterno azzurro.