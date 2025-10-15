Ferguson non vuole fermarsi: l'obiettivo è portare i suoi gol a Roma

Eppure la stagione di Ferguson era iniziata con un ottimo esordio alla prima di campionato contro il Bologna, in cui il numero 11 si era creato più di un'occasione ed era sembrato nel vivo del gioco, al centro della manovra offensiva. Da quel momento in poi, un graduale peggioramento delle prestazioni lo ha portato a essere considerato riserva di un Dovbyk che ha avuto le valigie in mano fino a poche ore prima della chiusura del calciomercato. L'obiettivo, per Ferguson, sarà fare in modo che i gol con l'Irlanda possano dar vita a un effetto catapulta per sbloccarsi anche in Serie A: l'attacco della Roma, Soulé a parte, manca di vitalità e ora come non mai ha bisogno di un'altra figura che spinga la palla in rete con continuità.