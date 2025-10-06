Sabatini: "La Roma di Gasperini è solida, la piazza ha bisogno di un re"

Walter Sabatini conosce bene l'ambiente Roma e promuove a pieni voti il lavoro di Gasperini alla guida dei giallorossi. "Gasperini ottavo re di Roma? Questo succederà per i suoi meriti nel guidare un gruppo di lavoro e perché Roma, come città, ha bisogno di un imperatore, di un re", ha dichiarato l'ex direttore sportivo giallorosso a "La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento". "Vedo la squadra migliorare di partita in partita e diventare più solida - ha aggiunto -. Deve trovare immediatezza nelle conclusioni, poi sarà protagonista". "In attacco non è un problema di un calciatore, ma di reparto - ha continuato parlando delle difficoltà in zona gol -. La Roma migliorerà, perché Gasperini ha sempre valorizzato i calciatori".