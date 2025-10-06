Logo SportMediaset
PARLA L'EX DS GIALLOROSSO

Sabatini: "La Roma di Gasperini è solida, la piazza ha bisogno di un re"

"Vedo la squadra migliorare di partita in partita, deve solo trovare immediatezza nelle conclusioni" 

06 Ott 2025 - 16:03

Walter Sabatini conosce bene l'ambiente Roma e promuove a pieni voti il lavoro di Gasperini alla guida dei giallorossi. "Gasperini ottavo re di Roma? Questo succederà per i suoi meriti nel guidare un gruppo di lavoro e perché Roma, come città, ha bisogno di un imperatore, di un re", ha dichiarato l'ex direttore sportivo giallorosso a "La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento". "Vedo la squadra migliorare di partita in partita e diventare più solida - ha aggiunto -. Deve trovare immediatezza nelle conclusioni, poi sarà protagonista". "In attacco non è un problema di un calciatore, ma di reparto - ha continuato parlando delle difficoltà in zona gol -. La Roma migliorerà, perché Gasperini ha sempre valorizzato i calciatori". 

Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"

"La Roma sarà sempre la mia squadra. Massara ha lavorato tanto con me, poi ha dimostrato di essere bravo in autonomia, vincendo lo Scudetto al Milan. Spero possa riuscirci anche a Roma con tempo e pazienza", ha proseguito confermando la sua fede giallorossa. "E' difficile operare in un regime di austerità obbligata col fair play finanziario da rispettare - ha aggiunto Sabatini -. Ma Massara riuscirà a superare questa fase".

Infine qualche battuta anche sul Napoli. "Il primo posto del Napoli non è una sorpresa perché il club è entrato in una dimensione europea che durerà a lungo", ha spiegato l'ex ds giallorosso. "La società ha fatto delle scelte illuminate sul piano tecnico, la campagna acquisti è stata da top club europeo", ha concluso Sabatini.

Gasp, è la tua miglior partenza: la Roma è prima ma l'attacco preoccupa

roma
sabatini

