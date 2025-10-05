Roma, Gasperini: "Scudetto? Nessuno ci dà credito, ma ci godiamo il momento"

Cinque vittorie nelle prime sei giornate alla guida della Roma in Serie A e la vetta della classifica alla seconda sosta del campionato. L'avventura di Gian Piero Gasperini in giallorosso è partita nel migliore dei modi e anche in casa della Fiorentina sono arrivati tre punti sofferti dopo il ko rimediato in settimana in Europa League: "Siamo riusciti a sfruttare bene gli spazi e abbiamo interpretato al meglio la gara - ha ammesso il tecnico della Roma dopo il 2-1 a Firenze -. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita, quindi abbiamo preferito gestire il finale soffrendo solo nell'occasione del tiro di Gosens. La traversa di Piccoli era su un tiro dalla distanza difficile da evitare. Per il resto abbiamo controllato bene e anche se è vero che nella ripresa non riuscivamo bene a ripartire, abbiamo rischiato pochissimo".