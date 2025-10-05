Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Scudetto? Nessuno ci dà credito, ma ci godiamo il momento"

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria di Firenze: "Abbiamo controllato bene riducendo al minimo i rischi. Il primato è un premio per questi ragazzi"

05 Ott 2025 - 17:42
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Cinque vittorie nelle prime sei giornate alla guida della Roma in Serie A e la vetta della classifica alla seconda sosta del campionato. L'avventura di Gian Piero Gasperini in giallorosso è partita nel migliore dei modi e anche in casa della Fiorentina sono arrivati tre punti sofferti dopo il ko rimediato in settimana in Europa League: "Siamo riusciti a sfruttare bene gli spazi e abbiamo interpretato al meglio la gara - ha ammesso il tecnico della Roma dopo il 2-1 a Firenze -. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita, quindi abbiamo preferito gestire il finale soffrendo solo nell'occasione del tiro di Gosens. La traversa di Piccoli era su un tiro dalla distanza difficile da evitare. Per il resto abbiamo controllato bene e anche se è vero che nella ripresa non riuscivamo bene a ripartire, abbiamo rischiato pochissimo".

Quella contro la Fiorentina è la prima vittoria in rimonta in stagione per la Roma: "Sono contento di questo aspetto e in fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio, ma usciamo da Firenze con un risultato più che positivo". Decisivo in campo ancora una volta Matias Soulé con gol e assist: "Ha un piede ottimo e se riesce ad avvicinarsi alla porta può diventare ancora più pericoloso. Ho scelto Baldanzi e Dovbyk per dare più profondità alla manovra, ma Matias sta facendo bene ed è in crescita".

La Roma si conferma imbattibile lontano da casa con quattro vittorie in altrettante trasferte stagionali: "Il nostro modo di giocare è efficace quando la partita è più aperta, ma fatichiamo con difese chiuse. Dobbiamo migliorare ma la squadra dimostra personalità perché anche in svantaggio non ci siamo disuniti e ci abbiamo creduto".

Buona la prova di Dovbyk schierato nuovamente titolare, poi si è rivisto Dybala: "Ferguson aveva un problema alla caviglia e Dybala falso centravanti è stata una soluzione di emergenza perché con la sua tecnica può giocare in ogni ruolo. Per me Paulo non è una punta e deve giocare con qualcuno davanti".

La classifica sorride alla Roma: "Sono molto contento per la gente, per la squadra e i giocatori in particolare. Qualcuno giustamente dopo sei partite ancora non ci dà credito per questa posizione, ma i ragazzi hanno grande applicazione e il primato è un premio anche per questo. Non ho detto che abbiamo un obiettivo così grande, ma ci godiamo il momento anche se nessuno ci dà credito".

fiorentina-roma
gian piero gasperini
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

I più visti di Roma

Gol lampo di Haraldsson e triplo rigore sbagliato: la Roma cade col Lille, primo ko europeo per Gasp

La Roma sbaglia tre rigori, Totti: "Ma è uno scherzo? Una cosa così non si è mai vista"

Gasperini: "Tanti errori tecnici, ma anche cose buone. Rigori? Mai vista una cosa simile"

Soulé e Cristante ribaltano la Viola: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo

Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"

Dovbyk e Soulé titolari a caccia di rivincite dopo i rigori in Europa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:22
Napoli, Hojlund: "Tre punti importantissimi. Ecco cosa mi ha detto Conte"
20:17
Juventus, Tudor: "Nessuna gabbia per Modric, si difende da squadra"
20:13
Tare su Leao e i social: "Finché si rispettano le regole non c'è problema"
19:28
Doppio infortunio per il Napoli: Lobotka e Politano fuori per problemi muscolari
19:18
Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così