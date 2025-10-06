Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

La Roma è prima in classifica dopo sei giornate: difesa solida ma l'attacco preoccupa

La Roma non partiva così bene in campionato da più di dieci anni

06 Ott 2025 - 12:04

Se ci avessero pensato poco più di un mese fa, difficilmente la Roma e Gasperini avrebbero potuto immaginare un inizio di campionato migliore di questo: vittorie nelle prime 6 e primo posto in classifica condiviso con il Napoli campione d'Italia in carica. 

Siamo solo alle prime battute di una stagione lunghissima e dalle parti di Trigoria questo lo sanno bene, ma i numeri di questo inizio hanno un peso significativo. Per Gasperini si tratta della miglior partenza nella sua carriera da allenatore in Serie A, mentre per la Roma è il miglior avvio in termini di punti dalla stagione 2014/2015, quando sulla panchina giallorossa sedeva Rudi Garcia. 

I numeri dicono che la Roma ha la miglior difesa del campionato con due gol subiti, merito di una coppia collaudata come quella formata da Mancini e N'Dicka, vicino ai quali l'allenatore sta riuscendo a valorizzare altre perdine come Celik e Hermoso. La nota dolente, l'unica che al momento preoccupa davvero Gasperini, è quella che riguarda la fase offensiva, proprio quella che all'Atalanta gli aveva permesso di costruire la maggior parte dei suoi successi. I giallorossi hanno, infatti, il nono attacco della Serie A con sette gol fatti, numeri che dovranno aumentare se la Roma vorrà provare a mantenere questo ritmo in campionato. 

Leggi anche

Soulé e Cristante ribaltano la Viola: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo

Dovbyk e Ferguson non ingranano: l'ucraino sembra essere in crescita dal punto di vista delle prestazioni ma poco cattivo sotto porta, mentre l'irlandese non è ancora riuscito a sbloccarsi. Una situazione che impensierisce Gasperini, che nei suoi anni all'Atalanta ha reso Retegui capocannoniere nella scorsa stagione, e ha portato Zapata al secondo posto della classifica marcatori (23 gol) nella stagione 2018/2019 e Muriel terzo nel 2020/2021 con 22 gol. 

Per adesso, Gasperini può godersi la miglior versione di Matias Soulé, trascinatore indiscusso con 3 gol e 2 assist, ma soprattutto un primato in classifica che permetterà alla Roma di provare a migliorarsi ancora con più fiducia e solidità. Al rientro dalla sosta, all'Olimpico arriverà l'Inter di Chivu, in una partita che potrà dire molto sulle reali ambizioni dei giallorossi. 

Leggi anche

Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"

roma
serie a
gasperini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

04:03
Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

01:52
Cambiaso: "Partita bloccata"

Cambiaso: "Partita bloccata"

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

I più visti di Roma

La Roma sbaglia tre rigori, Totti: "Ma è uno scherzo? Una cosa così non si è mai vista"

Soulé e Cristante ribaltano la Viola: Gasp si conferma in vetta, Pioli sempre più a fondo

Gasperini: "Nessuno ci dà credito per la vetta, ma ci godiamo il momento"

Gol lampo di Haraldsson e triplo rigore sbagliato: la Roma cade col Lille, primo ko europeo per Gasp

Fiorentina-Roma, le immagini del match del Franchi

Dovbyk e Soulé titolari a caccia di rivincite dopo i rigori in Europa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:19
Milan, Pulisic fa mea culpa: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più"
12:03
Capello: "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions"
11:04
Capello: "Gattuso ct coraggioso, non come chi ha lasciato a metà percorso"
10:38
Ethan Mbappé frena il PSG e Kylian esulta in tribuna... "Una storia di famiglia"
09:54
Controlli durante Napoli-Genoa, 6 persone denunciate