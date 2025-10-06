La Roma è prima in classifica dopo sei giornate: difesa solida ma l'attacco preoccupa

I numeri dicono che la Roma ha la miglior difesa del campionato con due gol subiti, merito di una coppia collaudata come quella formata da Mancini e N'Dicka, vicino ai quali l'allenatore sta riuscendo a valorizzare altre perdine come Celik e Hermoso. La nota dolente, l'unica che al momento preoccupa davvero Gasperini, è quella che riguarda la fase offensiva, proprio quella che all'Atalanta gli aveva permesso di costruire la maggior parte dei suoi successi. I giallorossi hanno, infatti, il nono attacco della Serie A con sette gol fatti, numeri che dovranno aumentare se la Roma vorrà provare a mantenere questo ritmo in campionato.