Roma, continua la bufera attorno a Wesley: l'influencer Lara Juca smentisce il flirt
Wesley travolto dalle accuse di tradimento della moglie: ora l'influencer Lara Jucá smentisce le vocidi Redazione Sportmediaset
Non c'è pace al di fuori del terreno di gioco per Wesley, terzino brasiliano della Roma finito al centro di una violenta bufera mediatica a causa dei presunti tradimenti denunciati dalla moglie sui social.
Mentre la notizia ha fatto il giro del Brasile trovando enorme risalto nei media sudamericani, nelle ultime ore è arrivata la secca smentita della nota influencer Lara Jucá, indicata dai rumor come la presunta amante del calciatore giallorosso.
Rispondendo a un utente su Instagram, la modella ha chiuso categoricamente la questione dichiarando: "Grazie mille. Il giorno in cui mi abbasserò a quel ruolo potete seppellirmi. E ora smettetela di disturbarmi".