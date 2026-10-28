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Roma, continua la bufera attorno a Wesley: l'influencer Lara Juca smentisce il flirt

Wesley travolto dalle accuse di tradimento della moglie: ora l'influencer Lara Jucá smentisce le voci

di Redazione Sportmediaset
28 Ott 2026 - 13:51
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Non c'è pace al di fuori del terreno di gioco per Wesley, terzino brasiliano della Roma finito al centro di una violenta bufera mediatica a causa dei presunti tradimenti denunciati dalla moglie sui social.

Mentre la notizia ha fatto il giro del Brasile trovando enorme risalto nei media sudamericani, nelle ultime ore è arrivata la secca smentita della nota influencer Lara Jucá, indicata dai rumor come la presunta amante del calciatore giallorosso.

Rispondendo a un utente su Instagram, la modella ha chiuso categoricamente la questione dichiarando: "Grazie mille. Il giorno in cui mi abbasserò a quel ruolo potete seppellirmi. E ora smettetela di disturbarmi". 

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