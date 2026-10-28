Bologna: i convocati per il Milan, out De Silvestri

L'allenatore del Bologna Raffaele Palladino ha reso noto i convocati per la partita in programma questa sera a San Siro contro il Milan, valida per la 9/a giornata di Serie A. Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Questo l'elenco. Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski. Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.