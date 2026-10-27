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Roma, Gasperini: "Mora è una mina vagante, a Udine senza Dybala"

Il tecnico giallorosso dopo il poker al Cagliari: "Vinto nonostante gli acciacchi, la nostra forza è che sono tutti partecipi"

27 Ott 2026 - 23:33
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"In questo momento, utilizzato così, è una mina vagante. Oggi lo è stato, ma anche a Napoli". Gian Piero Gasperini comincia le interviste post Roma-Cagliari esaltando Rodrigo Mora, decisivo nel finale dell'Olimpico: "Ho la fortuna di vederlo in allenamento. Il fatto di non aver giocato qualche partita o comunque poco lo ha fatto rendere nel migliore dei modi. Lui è giovanissimo, deve formarsi al livello fisico per tenere i 90'. Sicuramente è in evoluzione e lo dimostra il gol di testa nonostante la statura. Questi sono segnali". 

Mora, Lulli e Pisilli, la meglio gioventù trascina i giallorossi a -1 dall'Inter nonostante i tanti assenti per infortunio: "Una grande gratificazione. Sono contento per i ragazzi, nessuno si sente appagato di quanto gioca nelle partite e poi vengono fuori questi valori. Nella rosa, sono tutti partecipi e determinanti. Anche Gollini. Questo è una nostra forza"

Un altro punto di forza è la produzione offensiva visto che la Roma ha gli stessi punti dell'anno scorso ma ha segnato 13 gol in più: "Malen è fondamentale e straordinario, ma stiamo segnando tutti. Tredici gol in più in nove giornate, un bel numero". 

Poi le note meno liete: "Dybala non ci sarà a Udine. Ero fiducioso, ma Paulo ci mette sempre un po' più di tempo nel recuperare dagli infortuni. Pensavamo fosse sufficiente il tempo, ma non è così. Non credo che ci sarà a Udine. Forse, col Sassuolo ci sarà insieme a Koné, ma non lo so". 

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