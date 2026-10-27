Roma, Gasperini: "Mora è una mina vagante, a Udine senza Dybala"

"In questo momento, utilizzato così, è una mina vagante. Oggi lo è stato, ma anche a Napoli". Gian Piero Gasperini comincia le interviste post Roma-Cagliari esaltando Rodrigo Mora, decisivo nel finale dell'Olimpico: "Ho la fortuna di vederlo in allenamento. Il fatto di non aver giocato qualche partita o comunque poco lo ha fatto rendere nel migliore dei modi. Lui è giovanissimo, deve formarsi al livello fisico per tenere i 90'. Sicuramente è in evoluzione e lo dimostra il gol di testa nonostante la statura. Questi sono segnali".