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Roma, Gasperini: "Il terzo gol poteva distruggerci, siamo stati bravissimi. Balerdi grande rinforzo"

Il tecnico giallorosso dopo il pareggio in rimonta contro il Napoli: "Abbiamo quasi più la sensazione di aver perso due punti, ma va bene così"

24 Ott 2026 - 21:08
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"Sono assolutamente soddisfatto a parte la prima mezz’ora quando il Napoli è stato superiore e noi siamo andati in difficoltà nelle uscite e nel proporre situazioni. Loro avevano una marcia in più. Nel finale del primo tempo meglio poi nel secondo molto bene, abbiamo avuto diverse occasioni. Avevamo la sensazione di poterla vincere, poi il terzo gol poteva anche distruggerci. Invece siamo stati bravissimi a rimontarlo". Gian Piero Gasperini commenta così il pareggio della Roma in rimonta al Maradona contro il Napoli. "Siamo stati bravi a restare lucidi, non c’è stata frenesia. Abbiamo mantenuto il nostro modo di giocare, i gol sono stati di qualità - ha proseguito a Dazn - Arrivavamo bene con diversi giocatori, anche con l'energia di chi è entrato. Soulé ha fatto una partita straordinaria, in tanti hanno giocato una grande partita. Siamo in un gran momento, giochiamo buon calcio. Abbiamo il morale alto, anche questa partita abbiamo quasi più la sensazione di aver perso due punti, ma va bene così". Su Balerdi, protagonista con una doppietta e autore del gol del definitivo 3-3: "Balerdi e De Roon, quando sono arrivati ho detto “abbiamo preso due leader” e in queste settimane il loro apporto è stato straordinario da subito. Per De Roon poteva essere facile, ma anche Balerdi è un giocatore che conosce il calcio, oggi addirittura una doppietta. È un grande rinforzo per noi. Allegri nervoso? Sì l’ho visto. Spero non con me, non l’ho buttato fuori io...".

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