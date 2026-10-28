Serie A alla conta su scelta presidente Figc, oggi incontro tra le quattro Leghe

28 Ott 2026 - 14:00
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Dopo il vertice informale via webcast di ieri di 14 club di Serie A che hanno tentato di trovare, senza riuscirci, una posizione comune sul nome del candidato da sostenere alle prossime elezioni federali della Figc, oggi pomeriggio è previsto un incontro telefonico tra le quattro Leghe di Serie A, Serie B, LegaPro e Lnd per cercare di trovare una quadra dopo la spaccatura che si è creata all'interno della lega dei club della massima serie. L'apertura e la disponibilità improvvisa di Adriano Galliani hanno spinto diversi club a riconsiderare gli equilibri. Una parte delle società difende la continuità del progetto legato a Giovanni Malagò, sostenendo che sia prematuro cambiare o mettere in discussione il percorso intrapreso. Il vertice di ieri si è concluso in un clima di forte malumore e sostanziale parità. Da capire anche come intenderanno regolarsi altre componenti di peso come l'AssoCalciatori. In una situazione di eventuale equilibrio, senza un presidente candidato unico per la Lega di A, l'Aic rischierebbe di diventare il vero ago della bilancia. 

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