Spagna, sospese 24 gare di Coppa del Re dopo il disastro ferroviario

In segno di lutto per le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto a Urda, in provincia di Toledo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha disposto il rinvio ufficiale delle 24 partite del primo turno di Coppa del Re in programma per la giornata di mercoledì 28 ottobre. La drammatica collisione tra due treni ad alta velocità lungo la direttrice Madrid-Siviglia ha provocato decine di morti e numerosi feriti, spingendo le istituzioni calcistiche transalpine ad annullare i match odierni in attesa di valutare un eventuale slittamento anche per i confronti previsti per giovedì 29 ottobre.
Il comunicato: "In segno di rispetto e solidarietà verso tutte le vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi nelle prime ore di questa giornata di mercoledì nella provincia di Toledo, la RFEF ha disposto la sospensione delle 24 partite relative al primo turno del Campionato di Spagna - Coppa di Sua Maestà il Re, inizialmente previste per il pomeriggio-sera di oggi. A breve, la RFEF comunicherà il nuovo calendario del torneo e gli orari definitivi delle partite rinviate. La grande famiglia del calcio spagnolo rimane unita nel dolore per questa tragedia, mettendosi a disposizione delle autorità per fornire assistenza alle vittime di questo devastante incidente".