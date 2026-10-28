Spagna, sospese 24 gare di Coppa del Re dopo il disastro ferroviario

In segno di lutto per le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto a Urda, in provincia di Toledo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha disposto il rinvio ufficiale delle 24 partite del primo turno di Coppa del Re in programma per la giornata di mercoledì 28 ottobre. La drammatica collisione tra due treni ad alta velocità lungo la direttrice Madrid-Siviglia ha provocato decine di morti e numerosi feriti, spingendo le istituzioni calcistiche transalpine ad annullare i match odierni in attesa di valutare un eventuale slittamento anche per i confronti previsti per giovedì 29 ottobre.