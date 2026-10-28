Spagna, sospese 24 gare di Coppa del Re dopo il disastro ferroviario

La RFEF rinvia le partite di Coppa del Re del 28 ottobre in segno di lutto per il tragico incidente tra treni a Urda

28 Ott 2026 - 13:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

In segno di lutto per le vittime del tragico incidente ferroviario avvenuto a Urda, in provincia di Toledo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha disposto il rinvio ufficiale delle 24 partite del primo turno di Coppa del Re in programma per la giornata di mercoledì 28 ottobre. La drammatica collisione tra due treni ad alta velocità lungo la direttrice Madrid-Siviglia ha provocato decine di morti e numerosi feriti, spingendo le istituzioni calcistiche transalpine ad annullare i match odierni in attesa di valutare un eventuale slittamento anche per i confronti previsti per giovedì 29 ottobre.

Il comunicato: "In segno di rispetto e solidarietà verso tutte le vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi nelle prime ore di questa giornata di mercoledì nella provincia di Toledo, la RFEF ha disposto la sospensione delle 24 partite relative al primo turno del Campionato di Spagna - Coppa di Sua Maestà il Re, inizialmente previste per il pomeriggio-sera di oggi. A breve, la RFEF comunicherà il nuovo calendario del torneo e gli orari definitivi delle partite rinviate. La grande famiglia del calcio spagnolo rimane unita nel dolore per questa tragedia, mettendosi a disposizione delle autorità per fornire assistenza alle vittime di questo devastante incidente".

Ultimi video

01:26
DICH 1 SPALLETTI PRE GENOA PER SITO 27/10 DICH

Spalletti: "I miei calciatori non verrebbero mai a dirmi come giocare"

01:28
Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

Cina, caso Mbappè: ecco cosa è successo

02:13
Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

Noa Lang e gli altri: quando il calcio canta

01:49
Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

Silenzio! Parla Allegri: conferenza al pepe

01:58
Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

Spalletti: "I calciatori non dettano i moduli"

01:48
Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

Il Milan è un cantiere, i numeri di Amorim

01:45
Inter, Esposito: fuori i muscoli

Inter, Esposito: fuori i muscoli

01:13
Social da pazzi

Social da pazzi

09:51
Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

Darmian esclusivo: "Felice a Bologna. Con l'Inter..."

01:29
CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

CR7 c'è: in nazionale, oltre le polemiche

01:01
Spalletti verso il Genoa

Spalletti verso il Genoa

02:12
Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

01:49
Silenzio! Parla Allegri

Silenzio! Parla Allegri

00:57
DICH JURIC PRE NAPOLI PER SITO 27/10 DICH

Juric: "Allegri è cambiato, ora gioca in maniera molto più offensiva"

00:57
DICH 2 SPALLETTI PRE GENOA PER SITO 27/10 DICH

Spalletti: "Noi siamo sul pezzo, la squadra è sul pezzo, la società è sul pezzo"

01:26
DICH 1 SPALLETTI PRE GENOA PER SITO 27/10 DICH

Spalletti: "I miei calciatori non verrebbero mai a dirmi come giocare"

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2026, la classifica LIVE: Lautaro fuori dai primi 20, ufficiale la top 10

Harry Kane Pallone d'Oro 2026, la dedica commossa alla moglie: "Ce l'abbiamo fatta"

Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton e Melvine Malard 

Pallone d’Oro 2026, sfilata di stelle sul red carpet di Londra LE FOTO

Noa Lang e gli altri

Noa Lang e gli altri

RULLO/13 SRV DOMANI TUTTI IN CAMPO 26/10 SRV OK

Serie A no stop: si torna già in campo

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Pallone d'Oro: tra poco a Londra il vincitore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:00
Spagna, incidente a Toledo: rinviate tutte le partite di Coppa del Re
14:30
Lecce, Di Francesco: "Tante assenze, a Frosinone con diversi dubbi"
14:00
Serie A alla conta su scelta presidente Figc, oggi incontro tra le quattro Leghe
13:30
Spagna, sospese 24 gare di Coppa del Re dopo il disastro ferroviario
13:27
Bologna: i convocati per il Milan, out De Silvestri