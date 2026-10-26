Roma, la moglie di Wesley denuncia: "Mi ha tradito, anche con prostitute. Ho visto i video"

Amanda ha poi svelato che, messo alle strette in passato, Wesley aveva negato l'evidenza arrivando a giurare "su Dio e su nostra figlia". Inizialmente, in mancanza di prove concrete, era la sua parola contro quella del marito: "Ho già pianto tutte le mie lacrime. Ripensarci oggi fa quasi uno strano effetto, pensando a quanto lo amassi e a come dividessi ogni giorno la mia vita con lui. Per me è stato uno shock terribile. Credo che poche persone avrebbero avuto la mia stessa freddezza nel vedere tutto e nell'aspettare il momento giusto per parlare. Gli ho dato molte possibilità di dire la verità, ma non ha mai confessato".