Lecce, Di Francesco: "Tante assenze, a Frosinone con diversi dubbi"

E' un Lecce in emergenza e per certi versi inedito quello che scenderà in campo domani pomeriggio a Frosinone per il turno infrasettimanale. Tra infortuni (Berisha, Ilic, Coulibaly, Pierotti), turni di squalifica (Gaspar), altri intoppi dell'ultima ora, il tecnico Di Francesco sarà costretto a comporre quasi un puzzle per l'undici iniziale da contrapporre alla rivelazione Frosinone. "Sia Tiago Gabriel che Ndaba hanno avuto qualche problemino, domani mattina valuterò - dichiara il tecnico prima della partenza per Frosinone. N'Dri non si è allenato, Fatah lo ha fatto solo oggi. Bisognerà vedere, ma è prematuro ora dire chi scenderà in campo e devo anche capire quale sarà la formazione migliore da schierare: sto facendo i conti con tanti incastri e faccio sempre tante valutazioni". Esclude l'eventuale ricorso a giocatori della formazione Primavera: "Porto i giocatori della Primavera solo quando c'è la possibilità di farli giocare - sottolinea, e domani non verrà convocato alcun calciatore baby". Il Frosinone vera rivelazione del torneo: "Mi complimento con i ciociari e con il loro allenatore - prosegue l'allenatore -: mi piacciono le squadre che fanno la partita e non la subiscono. Giocheremo in uno stadio molto caldo con una grande curva e poi c'è tanto entusiasmo e sarà necessario impattare al meglio la partita".