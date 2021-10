Roma: trauma al ginocchio per Zaniolo, lunedì gli esami

Sono ore d'ansia in casa Roma per le condizioni di Nicolò Zaniolo, costretto ad alzare bandiera bianca dopo una ventina di minuti del primo tempo. Il responso dei primi accertamenti effettuati parla di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro già operato e sembra non esserci lesione ai legamenti. Lunedì il calciatore si sottoporrà a Roma a nuovi esami che stabiliranno la reale entità dell'infortunio.

Getty Images