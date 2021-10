Serie A: Juventus-Roma 1-0, Allegri stende Mourinho con Kean

JUVENTUS-ROMA 1-0

Un gol di testa fortunoso dell'azzurro regala ai bianconeri la quarta vittoria di fila. I giallorossi sbagliano un rigore con Veretout

ANDREA GHISLANDI

Nel big-match dell'8a giornata di Serie A, la Juve batte 1-0 la Roma, conquista la quarta vittoria di fila e si rilancia nelle zone alte della classifica. La sfida dell'Allianz Stadium è decisa da un gol di testa fortunoso di Kean che impatta involontariamente un altro colpo di testa di Bentancur al 16'. I giallorossi hanno la ghiotta occasione per pareggiare al 44', ma Veretout si fa parare da Szczesny il calcio di rigore (44') assegnato da Orsato. Roma ko, la Juve infila la quarta

































































LE PAGELLE

Szczesny 7 - Le critiche di inizio stagione sono ormai solo un cattivo ricordo. Attento sul colpo di testa di Mancini

Chiellini 7 - Una sola sbavatura da cui è nata l'azione del rigore della Roma che poteva costare carissima non macchia una prova da autentico muro. Provvidenziale soprattutto su Vina nel secondo tempo.

Kean 6 - Il suo gol è tanto importante quanto fortunoso. Corre e lotta, ma a inizio ripresa si divora il gol del 2-0 spedendo alto da pochi passi.

Abraham 6 - In dubbio fino all'ultimo, alla fine riesce a scendere in campo e da una sua iniziativa nasce il rigore poi sbagliato da Veretout. L'inglese avrebbe voluto calciarlo, ma il compagno è stato irremovibile.

Mkhitaryan 5,5 - Ha il merito di procurarsi il penalty del possibile 1-1, ma per il resto non combina granché.

Veretout 5 - Litiga con Abraham per calciare il rigore e alla fine lo sbaglia. Un errore inusuale per il francese che pesa come un macigno sul risultato del big-match.



IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny 7; Danilo 6, Bonucci 6,5, Chiellini 7; Cuadrado 6, Bentancur 6, Locatelli 6, Bernardeschi 6,5 (30' st Arthur 6), De Sciglio 7 (43' st Alex Sandro sv); Chiesa 5,5 (26' st Kulusevski 6), Kean 6 (26' st Morata 5,5). A disp.: Perin, PinsoglioRugani, Ramsey, Lu. Pellegrini, McKennie, Kaio Jorge. All.: Allegri 6,5

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5,5, Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 6,5; Veretout 5 (36' st Shomurodov sv), Cristante 5,5; Zaniolo 6 (26' El Shaarawy 5), Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5,5; Abraham 6. A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Darboe, Villar, Diawara, Perez, Mayoral. All.: Mourinho 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 16' Kean (J)

Ammoniti: Szczesny (J), Abraham (R), De Sciglio (J), El Shaarawy (R), Shomurodov (R), Danilo (J), Mancini (R), Karsdorp (R)

Espulsi: -

Note: Al 44' Szczesny para un rigore a Veretout

LE STATISTICHE

La Roma è la prima squadra contro cui la Juventus ha ottenuto 10 successi in Serie A all’Allianz Stadium.

La Juventus ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020.

La Roma ha perso 10 trasferte di Serie A in un singolo anno solare per la prima volta dal 2012.

La Juventus ha vinto un incontro di Serie A con meno di sette conclusioni tentate per la prima volta da febbraio 2021, anche in quell’occasione contro la Roma.

Moise Kean è il primo marcatore italiano a segnare con la maglia della Juventus in Serie A contro la Roma dall'ottobre 2014 (Bonucci in quell'occasione).

Moise Kean non segnava in Serie A all’Allianz Stadium da aprile 2019, contro il Milan. L’attaccante classe 2000 ha realizzato due reti in tre gare da titolare in questo campionato.

Wojciech Szczesny è il portiere che ha parato più rigori in Serie A nell’anno solare 2021: tre, su sette affrontati.

Jordan Veretout non ha trasformato il suo primo rigore con la Roma, al 14° tentativo dal dischetto in tutte le competizioni con i giallorossi.

Leonardo Bonucci è uno dei tre giocatori attualmente in Serie A a vantare 250 successi nel massimo campionato italiano, insieme a Giorgio Chiellini (256) e Samir Handanovic (253).

La Roma ha chiuso questo incontro tentando più del doppio delle conclusioni rispetto ai bianconeri (15 v 6).

Sono sette i titolari italiani della Juventus nella gara contro la Roma: i bianconeri non ne schieravano così tanti in un match di Serie A da maggio 2015, contro l’Inter (otto in quell’occasione).

Era da marzo 2010 che una squadra di José Mourinho non chiudeva una gara di Serie A senza andare a segno (in quell’occasione l’Inter contro il Genoa).