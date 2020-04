Roma, Totti: "Mio figlio alla Lazio? Mica so' scemo...A Roma vinti 9-10 scudetti a tavolino"

IN DIRETTA SOCIAL

Francesco Totti aggiusta il tiro dopo l'uscita che aveva scatenato il popolo giallorosso sulla possibilità che suo figlio Cristian vestisse la maglia della Lazio: "Ho detto che, facendo l’agente, se mi chiamassero Milan, Lazio o Juve, risponderei - ha detto durante una diretta Instagram con Alex Del Piero - Cristian comunque è come me, risponderebbe quello che risponderei io e cioè no. Ma mica so scemo che porto Cristian alla Lazio. Ti pare che lo porto alla Lazio?", ha concluso ridendo.

I due campioni del mondo hanno poi scherzato sulla rivalità Roma-Juve e su Calciopoli: "Io ho vinto 8 scudetti sul campo e 6 ufficiali", ha detto Del Piero, "Io 9-10 a tavolino...", ha risposto Totti con una battuta.

L'ex capitano della Juve ha poi ricordato un episodio diventato celebre, il famoso gesto del "4 e a casa" fatto da Totti dopo un Roma-Juve 4-0 nella stagione 2003/2004: "Mi hai fatto rosicare con quel gesto", ha detto Del Piero. Totti ha però ricordato che non era rivolto a lui: "Non l'avrei mai fatto a te per rispetto perché eri il capitano della Juve e poi per la nostra amicizia. Era rivolto a Tudor che mi aveva tirato una gomitata sul muscolo...mi si era addormentato tutto il braccio, ti giuro! Un dolore....".