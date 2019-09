Roma, Smalling non si pone limiti "Possiamo vincere l'Europa League"

In casa Roma è il giorno della presentazione di Chris Smalling, arrivato in prestito dal Manchester United. "La Serie A è sempre stata un obiettivo - ha spiegato il difensore inglese - è una grande opportunità di crescita per me". Il primo impatto con Fonseca: "C'è subito stata grande sintonia. Vuole difensori aggressivi, fa un tipo di calcio che mi piace". Ai sogni non c'è limite: "Possiamo vincere l'Europa League".