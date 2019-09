Roma, Kalinic: "Posso giocare insieme a Dzeko"

Nikola Kalinic torna in Serie A, l'obiettivo è fare una grande stagione con la Roma: "Come prima cosa vorrei pochi infortuni, negli ultimi due anni non ho giocato molto. Non faccio promesse su Europa League o altro, giochiamo partita dopo partita e vediamo". L'attaccante croato è stato preso per fare il vice Dzeko ma non è solo un'alternativa: "Mi trovo bene in ogni ruolo, posso giocare anche con lui".