Ranieri: "Pizzul persona stupenda e ottimo giornalista. Non c'è nessun caso Hummels"

Ranieri ha poi parlato del Bilbao: "Sono quarti in Liga, ben costruiti con un senso di appartenenza meraviglioso. Sono baschi o giocatori della loro cantera. Su tre milioni di persone trovano sempre qualcuno, senza mai retrocedere. Sono sulle ali dell'entusiasmo. Sarà difficile qua e difficilissimo là, ma lo sarà anche per loro. Noi proviamo sempre ad attaccare. Se gli altri sono più bravi mi piace chiudere porte e finestre ma devono essere gli altri a dirlo. Se possibile attaccheremo noi, altrimenti ci difenderemo. Io non sono mai stato difensivo, penso sempre a come posso vincere. Mai entrato in campo per un pareggio, non firmo nulla. Paragoni con il Como? Il Bilbao gioca in modo diverso, la squadra di Fabregas fraseggia, loro sono più verticali. Sancet? Vediamo se giocherà. Se ci sarà cercheremo di renderlo il più inoffensivo possibile. L'Athletic è diverso da quello che ho affrontato con il Valencia. Era un altro calcio, ventuno anni fa… Oggi il calcio è più veloce e più tattico. Dobbiamo essere sicuri e forti in ogni situazione. Difficile dire chi sia favorito. Non sono preoccupato ma c'è sempre tanto rispetto. Come arginare Nico Williams? L'Athletic Bilbao è primo in classifica per dribbling e uno contro uno, non c'è solo lui, c'è anche il fratello. E' una squadra che davanti ha molta qualità, dobbiamo stare molto attenti".