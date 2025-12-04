Genoa, Coppa Italia già alle spalle: ora l'Udinese

Genoa subito in campo questa mattina dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia ieri pomeriggio a Bergamo per mano dell'Atalanta vincente 4-0 sui rossoblù. De Rossi ha guidato la seduta che ha visto chi era sceso in campo ieri limitarsi a una seduta defaticante mentre il resto del gruppo si è regolarmente allenato in vista del posticipo di lunedì prossimo a Udine. Contro i friulani il tecnico ritrova Norton-Cuffy che ha scontato con il Verona un turno di squalifica mentre rimangono da valutare le condizioni di Cornet e Gronbaek, entrambi alle prese con fastidi muscolari. L'attaccante ivoriano è in miglioramento e non è escluso un suo recupero per la sfida di lunedì. Valutazioni quotidiane per il danese, per il quale sono state escluse lesioni, ma che prosegue un iter riabilitativo a parte rispetto al gruppo. Dei due assenti a Bergamo per febbre, Sabelli e Malinovskyi, è ancora assente Sabelli mentre l'ucraino si è rivisto al Signorini. L'allenamento di domani, con il gruppo al completo, servirà a De Rossi proprio per fare il punto in vista della sfida ai bianconeri.