Bombe carta durante Ascoli-Arezzo, daspo a 4 tifosi aretini

Le conseguenze della partita di calcio di serie C tra Ascoli e Arezzo, disputata allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli lo scorso 23 novembre, sono arrivate nelle ultime ore con l'emissione di quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Le misure, della durata di un anno, colpiscono altrettanti tifosi aretini ritenuti responsabili del lancio di bombe carta e di materiale esplodente durante l'incontro. Le sanzioni sono state adottate al termine delle indagini condotte dalla Digos, con il supporto del gabinetto provinciale di Polizia scientifica, che ha passato al setaccio le immagini registrate all'interno dello stadio. Dalla ricostruzione degli investigatori è emerso che il settore ospiti, occupato da circa seicento sostenitori dell'Arezzo, si è reso protagonista del lancio di numerosi fumogeni e dell'esplosione di sei "bombe carta", soprattutto in occasione del primo gol della formazione amaranto.