Calcio

Il torneo eSport FIFAe World Cup 2025 prenderà il via il 10 dicembre a Riyadh

04 Dic 2025 - 17:12
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia FIFAe World Cup 2025 featuring eFootball. Organizzato dalla FIFA®, il torneo eSport, che avrà inizio il 10 dicembre a Riyadh, Arabia Saudita, sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo. Giunto alla seconda edizione, il torneo ha visto la partecipazione record di 90 paesi alle qualificazioni, per un totale di 16,51 milioni di giocatori. FIFAe World Cup 2025 è un campionato mondiale ufficiale eSport co-ospitato da Konami Digital Entertainment Co., Ltd. e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA®). Quest'anno, 12 rappresentanti nazionali sono usciti vittoriosi dalle qualificazioni regionali e ora si sfideranno nelle divisioni console e mobile per aggiudicarsi il titolo più prestigioso del torneo ed essere incoronati campioni.

La divisione console si disputerà in formato 2v2 con giocatori che partecipano in squadre di tre, mentre la divisione mobile sarà in formato 1v1. Entrambe le divisioni vedranno la partecipazione di giocatori provenienti da 12 paesi, che si sfideranno in una fase a gironi e in una fase a eliminazione diretta prima di affrontarsi nella finale. Per celebrare l'inizio del torneo, gli utenti potranno partecipare a una campagna eFootball™ e ottenere speciali oggetti gratuiti. Effettuando l'accesso durante il periodo della campagna, gli utenti otterranno diversi premi. Inoltre, ogni giorno riceveranno anche un player item da un elenco speciale di giocatori selezionati. Gli utenti potranno anche partecipare a un evento Squad Challenge, in cui superando sfide con regole specifiche riceveranno vari premi. La campagna sarà attiva dal 4 al 18 dicembre.

In concomitanza con la campagna, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento con bilanciamenti, nuove funzionalità ed elementi di gameplay che migliorano l'esperienza finale. Una nuova funzione analizza le tendenze dei giocatori in-game e aggiunge la funzione “Real-Time Advice”, grazie alla quale giocatori e allenatori possono fornire feedback in tempo reale utili per migliorare tattiche e approccio ai match.

Arriva anche la “Play Style Analysis”, che aggrega e analizza i risultati delle ultime 10 partite PvP di ciascun utente e ne visualizza lo stile di gioco tramite grafici comparativi e dati rispetto agli avversari della Divisione 1 - Divisione 4.

Questo aggiornamento introduce, inoltre, la funzione “Link-Up” per Ronald Koeman. Ronald Koeman possiede ora il Link-Up “Aggressive Cross A” che, quando il “giocatore centrale” è in possesso della palla, fa sì che il “giocatore chiave” corra attivamente verso la porta per ricevere i cross. L'attivazione di questo Link-Up aumenta la precisione dei cross alti e bassi, nonché dei tiri diretti e passaggi dal “giocatore centrale” al “giocatore chiave”. I player item dei giocatori leggendari come “Epic: David Beckham” ed “Epic: Jan Koller” soddisfano le condizioni di attivazione e saranno disponili in-game dal 4 al 11 dicembre.

Altre migliorie includono:

“Auto-Player” che consente all'IA di assumere il controllo quando l'utente non sta giocando attivamente.

Modifiche alla velocità e all'accelerazione dei difensori, per ridurre le disparità estreme rispetto ai giocatori più veloci.

L'accelerazione durante gli ultimi momenti del match, con resistenza ridotta, è stata ottimizzata per consentire ai giocatori con minor stamina di mantenere la loro velocità di reazione.

Modifiche al parametro “Defensive Sense”: i difensori con un alto “Defensive Sense” ora possono stare al passo con gli avversari in modo più efficace anche se la loro statistica “Accelerazione” è inferiore.

Accedete alla pagina streaming “eFootball, guardate i broadcast della divisione console e della divisione mobile e guadagnate fino a 2.500 punti eFootball.

Giorni 1-3

Console / Mobile
Premio per la visualizzazione: 500 punti eFootball

Giorno 4 Finale

Console
Premio per la visualizzazione: 1.000 punti eFootball

Mobile
Premio per la visualizzazione: 1.000 punti eFootball

