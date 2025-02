Roma, Ranieri: "Contro il Venezia Hummels e Paredes fuori dai convocati"

Poi qualche considerazione sul mercato e sull'impegno della proprietà. "I Friedkin hanno speso una barca di soldi, qualcuno potrebbe dire che sono stati spesi male. Posso essere d’accordo. Non sono il difensore di nessuno - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Il Fair Play Finanziario è un’altra cosa. Hanno un tetto e più di quello non possono andare. Questo si ripercuote sul mercato di giugno e forse anche su gennaio del prossimo anno". "Come si fa ad aumentare le entrate e diminuire le uscite? Sperando di andare avanti in Europa il più possibile - ha aggiunto -. Ma sono super contento, più di quello che hanno fatto non potevano fare". "Loro possono comprare uno a 30-40mln ma poi gli devi dare lo stipendio, per farlo devi abbassare la soglia stipendi. E non è possibile - ha proseguito -. Ci resto male anche io. Roma non è stata fatta in una notte, mi auguro che ci mettiamo di meno, ma date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Kolo Muani lo volevo pure io. Lo voleva pure il presidente, ma non si poteva". "Sul FFP mi hanno spiegato che possiamo comprare a 100mln, poi devi pagare l’ingaggio -ha aggiunto -. Il comprare è fuori dal Fair Play, ma lo stipendio di tutti, non solo dei calciatori, è invece dentro e noi abbiamo un tetto". "Siamo tutti bravi a prendere Walker, ma non avevamo i soldi e non potevamo sforare e non potevamo prendere un altro extracomunitario avendo Ryan - ha continuato -. Stiamo navigando in tempesta, ma solidi, perché i Friedkin sono solidi. Io do l'ok in base a quello che vedo".