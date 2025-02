Roma, Ranieri: "Soddisfatto del mercato. Il prossimo allenatore? Tutte le voci non vengono da noi"

"La semifinale di Coppa Italia è un obiettivo? L'obiettivo è fare bene contro il Milan. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite, l'ultima è stata contro il Napoli. Da quando è arrivato Conceiçao hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno. Abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra e cercheremo di fare la nostra partita". Parola del tecnico della Roma Claudio Ranieri in esclusiva a Francesca Benvenuti di Sportmediaset alla vigilia della gara dei quarti contro i rossoneri a San Siro (in esclusiva su Canale 5 alle 21).



Il Milan è cambiato molto dall'1-1 in campionato e poi ancora di più dopo questo mercato

"Mi aspetto una gara difficile ma noi siamo pronti ad affrontare una grande squadra. Il Milan può esplodere, può giocare in attacco, ha giocatori di qualità".



Che voto dà al mercato della Roma?

"Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l'ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L'altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore, determinato. Abbiamo l'opportunità di vederlo per questi cinque mesi".



Nei tifosi c'è molta perplessità per questo mercato...

"Se non possiamo spendere i soldi perché ci sono norme ben precise? Spendiamo soldi e poi stiamo fuori dall'Europa perché siamo andati oltre? Avevamo delle situazioni da rispettare e lo abbiamo fatto. Non era facile in un mercato del genere trovare sostituti di campioni, io sono soddisfatto di quello fatto. Il futuro allenatore ha condiviso il mercato? Io sono super concentrato su quello che dobbiamo fare, poi vedremo quello che abbiamo fatto. Ci saranno vari nomi e cercheremo quello che fa al caso nostro".



Oggi dalla Spagna arriva la suggestione di Ancelotti...

"Ho letto. Ma ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Il nuovo corso è annunciato. Il nome? Si attenderà la fine della stagione. Tutte le voci che escono non vengono da noi".



La Roma giocherà nel suo stadio nel 2028

"È quello che tutti ci auguriamo. Noi siamo pronti, è un progetto molto realistico. Per la prima volta comincio a crederci anche io".