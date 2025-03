Roma, Ranieri: "Il ritorno sarà complicato, ma noi siamo duri da digerire"

Lodi anche per Celik: "Credo che dare fiducia ai giocatori sia la cosa più importante per un allenatore. Tanto tutti sbagliamo, sia allenatore che giocatore. Cerco di farli migliorare dove non va bene, poi devono essere liberi di giocare e aiutare la squadra. Dò direttive e correttivi, poi studiamo cosa fare per cercare di creare problemi agli avversari. Ho dei ragazzi splendidi che mi seguono in tutto e per tutto e questa è una grande soddisfazione per ogni allenatore".