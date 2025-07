Roma-UniPomezia 9-0: poker show di Ferguson

E' il nuovo arrivato Evan Ferguson il grande protagonista del secondo test stagionale della Roma prima delle varie partite in giro per l'Europa. Nel 9-0 rifilato a Trigoria all'UniPomezia, formazione di Serie D, l'attaccante irlandese ha firmato infatti un poker show che ha subito messo in mostra il feeling col gol e le doti sottoporta del giocatore. Buon esordio anche per l'altro colpo di mercato El Aynaoui, autore di una delle altri reti giallorosse insieme a Dybala, Celik, Baldanzi e Arena.