Europa League, Roma-Athletic Club 2-1: Shomurodov al 94' regala il primo round ai giallorossi

I baschi ripartono col piede sull’acceleratore e dopo 5’ di ripresa passano: Paredes svetta in area su corner e fa da sponda per Inaki Williams, che di testa la infila sotto la traversa. Dormita generale della difesa di Ranieri e tutto troppo semplice per l’Atlhletic. Passano un paio di minuti e i padroni di casa hanno un’occasione gigantesca per pareggiare, ma Baldanzi calcia solo di potenza sull’invito di Dybala e spara alto. La reazione della Roma è quasi rabbiosa, una bella occasione capita anche a Pisilli poco dopo, ma alla fine è Angelino, fin lì uno dei peggiori, a pescare il meritato gol del pareggio. Lo spagnolo raccoglie la palla in mezzo di Celik e batte Agirrezabala per l’1-1. La sfida resta estremamente equilibrata, senza grosse occasioni né da una parte né dall’altra. A 5’ dalla fine Alvarez si becca il secondo giallo lasciando i suoi in 10 (e in potenziale emergenza per il ritorno visto l’infortunio dell’altro centrale difensivo Vivian). La Roma prova ad approfittarne negli ultimi minuti, in particolare con un ispirato Soulé, ma a far esplodere l’Olimpico ci pensa Shomurodov: l’attaccante raccoglie un pallone in area di Saelemaekers, si gira e con un tocco di fino pesca l’angolino. Proprio all’ultimo secondo.