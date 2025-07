Leandro Castan e il dramma del tumore: "Spalletti mi umiliò, mi disse che non avrei più giocato con lui"

Lascia Roma. Passa per Torino, Cagliari, poi torna in Brasile. Gioca nel Vasco da Gama, poi nel Guarani. Non è più lo stesso giocatore, ma è un uomo diverso. E oggi, a 38 anni, Leandro sorride. Sta studiando per diventare allenatore, vuole restare nel calcio, trasmettere ai giovani la sua esperienza, la sua fame, il suo coraggio. Ha trovato nella fede e nella psicologia nuovi strumenti per affrontare la vita. Non è più il difensore roccioso che lottava in area, ma è diventato un padre, un compagno, un uomo che ha guardato in faccia la morte e ha scelto di vivere.