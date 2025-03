Roma, Ranieri: "In campo senza paura o spavalderia. Azzeriamo tutto e giochiamocela"

E ancora: "I giocatori mi seguono in tutto per tutto, ci stiamo ritrovando. In una partita ci sono tante partite, dobbiamo giocarle tutte. Ho detto, citando Kipling, che sia vittoria sia sconfitta sono impostori. Dobbiamo essere bravi a dimenticare quello che abbiamo fatto: ci siamo rialzati dopo averle passate delle brutte. Ogni partita si gioca poi si cancella e sotto con la prossima". Poi Ranieri in conferenza stampa: "L'allenatore bravo è quello che fa meno danni, la nostra forza sono i giocatori e io ho la fortuna che mi seguono e sono bravi. Se sbaglio sanno che lo faccio in buona fede. Avere poi cinque giocatori che non cominciano titolari anche se lo meriterebbero è una fortuna".