Roma, ecco Wesley: "Non vedo l'ora di lavorare con Gasp, voglio vincere l'Europa League"

"Spero di vincere l'Europa League e conquistare la Champions, che è un sogno". Così Wesley França, nuovo giocatore della Roma, nella sua prima intervista in giallorosso rilasciata ai canali ufficiali del club. Il terzino brasiliano si è detto "felice" per l'accoglienza ricevuta a Fiumicino. "Mi hanno dimostrato tanto affetto - ha spiegato - Alle 6 di mattina c'erano 100 persone ad aspettarmi, sono felice di questo. Il centro sportivo è meraviglioso, non vedo l'ora di conoscere lo stadio Olimpico. Un onore indossare la maglia che hanno indossato giocatori come Cafu, Maicon: ispirazioni per me. Spero che qualcuno possa ispirarsi a me in futuro".