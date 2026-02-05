Eden Hazard esce allo scoperto: "Da bambino tifavo Milan"

05 Feb 2026 - 12:06

Eden Hazard ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo legame mai sbocciato con il calcio italiano, confessando con un pizzico di nostalgia: «Vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan». Nonostante questa passione d'infanzia, l'ex fuoriclasse del Real Madrid ha ammesso che un approdo a San Siro non è mai stato nei piani concreti della dirigenza, confermando che, nonostante la stima reciproca, i rossoneri «non si sono mai fatti avanti». Nemmeno un recente incontro con lo storico dirigente milanista ha cambiato la storia: «Ho conosciuto Galliani e mi ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma se mi ha chiamato davvero? A dire il vero no», ha concluso il belga, mettendo fine ad anni di suggestioni di mercato con la sincerità di chi ha ormai appeso gli scarpini al chiodo.

