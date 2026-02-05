Pisa, ecco Hiljemark: "Orgoglioso di essere qua. Obiettivo salvezza, ci mancano dei punti"

Il Pisa ha presentato oggi in conferenza stampa Oscar Hiljemark. Queste le parole del nuovo tecnico dei toscani: "Sono molto orgoglioso di essere qua. Ho sentito un grande entusiasmo. L'obbiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti. Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti. Gilardino? Persona fantastica, ma non l'ho ancora sentito. La squadra ha molti giocatori forti, io non cambierò sistema di gioco".