Altro infortunio per Ter Stegen: "Questa volta è dura"

Marc-André ter Stegen sta vivendo l'ennesimo momento difficile della sua carriera. Arrivato poche settimane fa in prestito al Girona, il portiere deve subito fermarsi per un infortunio al tendine della coscia sinistra che lo costringerà a operarsi e a uno stop di circa quattro mesi. L'ex Barcellona aveva scelto di cambiare squadra per ritrovare minutaggio e continuità in vista del Mondiale con la Germania e sui propri profili social ha voluto lanciare un messaggio ai suoi sostenitori. Queste le sue parole: "Sono una persona positiva, lo sono sempre stato, e ho affrontato ogni sfida con questa mentalità. Ma questa volta è particolarmente difficile. Avevo appena iniziato questa avventura al Girona, dove fin dal primo minuto sono stato accolto con grande calore. Ora il mio ruolo è cambiato completamente, ma il mio sostegno alla squadra non cambierà".