Roma, primo allenamento in gruppo per Wijnaldum

Un lungo applauso si è sollevato questo pomeriggio prima dell'allenamento della Roma allo Stadio Municipale di Albufeira. Georginio Wijnaldum è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la frattura della tibia destra rimediata lo scorso agosto e i suoi compagni e lo staff di Mourinho gli hanno dato un caloroso bentornato. In questi mesi l'olandese ex Liverpool e Psg si era allenato da solo, prima a Dubai e poi a Trigoria, ma ora il suo ritorno in campo si avvicina sempre di più, tanto che non è esclusa una sua convocazione per la sfida di campionato contro il Bologna del prossimo 4 gennaio.