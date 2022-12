El Shaarawy: "Portogallo? No, Mourinho concentrato solo sulla Roma"

ROMA

Ll'attaccante giallorosso assicura: "E' sereno e tranquillo, non pensa ad altro"

Il Portogallo vuole Mourinho come ct. La Roma non intende privarsi anzitempo del suo leader. Lo Speciale One tace. Parla invece chi gli è vicino nello spogliatoio e giura che il solo pensiero del tecnico giallorosso è per la squadra che allena, a cui è legato con un contratto sino al 2024. A rassicurare i tifosi romanisti ci prova dunque Stephan El Shaarawy dal ritiro in Algarve, dove i media lusitani (sportivi e non) hanno come principale tema di interesse proprio la successione a Fernando Santos dopo la delusione mondiale in Qatar: "Con lui non abbiamo mai parlato di questa possibilità - ha raccontato l'attaccante giallorosso - pensiamo che il tecnico sia molto concentrato sulla Roma, sugli obiettivi che abbiamo, sul fare bene qui, come sempre del resto".

Le voci su Mourinho in Nazionale, già circolanti da tempo, si sono intensificate dopo la deludente esperienza qatarina del Portogallo e le dimissioni del ct Fernando Santos, accusato di aver gestito in maniera insoddisfacente il gruppo e soprattutto Ronaldo. Per i tifosi, ma anche la Federazione portoghese, Mourinho sarebbe l'uomo ideale per la rinascita, anche con la formula del doppio incarico che permetterebbe a Mourinho di non mollare la Roma. Uno sdoppiamento di ruoli che non piace però alla proprietà giallorossa. Discorsi che tuttavia, stando ad El Shaarawy, non hanno cambiato minimamente l'atteggiamento e la quotidianità di Mou: "E' sempre presente, in ogni situazione. Anche da come ci parla nello spogliatoio, nella partita, nel darci le indicazioni giuste. Lo vediamo sereno, lui è una persona di cuore, istintivo, per cui l'importante per lui adesso penso sia la Roma. E tutti noi ci auguriamo che possa rimanere qui a lungo".